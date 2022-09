Tipps für den Herbst

Stimmungsaufheller gefällig? Was tut gut gegen den Herbstblues? Wir haben wieder ein paar nützliche Ideen für den Alltag, kleine Helferlein fürs Wohlbefinden und praktische Haushaltstipps für Sie parat.

Körper

Gut sichtbar beim Training im Freien

Wenn Sie gerne draußen trainieren, dann ist es gerade im Herbst wichtig, dass Sie gut sichtbar sind. Tragen Sie beispielsweise knallige Farben. So können Radfahrer und Autofahrerinnen Sie gut sehen. Es gibt auch Reflektoren und Blinklichter, die man an die Kleidung heften kann. Sollten Sie in einer Gegend unterwegs sein, wo kaum Straßenbeleuchtung vorhanden ist, dann ist eine Stirnlampe eine gute Lichtquelle.

Haut und Haar

SN/Angelina - stock.adobe.com Auch sensible Haut verträgt eine Abreibung.

Gesichtspeeling für empfindliche Haut

Bei sensibler Haut sind scharfkantige Peelings nicht optimal. Mit dieser Variante lassen sich Hautschüppchen auf sanfte Weise entfernen. Vermengen Sie zwei Esslöffel Mohnkörner mit drei Esslöffeln Naturjoghurt und einem Teelöffel Honig. Tragen Sie das Peeling in kreisenden Bewegungen auf das Gesicht auf. Lassen Sie das Ganze ein paar Minuten einwirken und spülen Sie es mit warmem Wasser ab.

Haushalt

SN/jajam_e - stock.adobe.com Etiketten weht ein heißer Wind entgegen.

Pickerl entfernen mit Wärme

Sie kennen das vielleicht - die Kinder haben die Wohnung verschönert, an Stühlen und Türrahmen kleben bunte Sticker. Versuchen Sie nicht, die Aufkleber herunterzukratzen, rücken Sie mit dem Föhn an: Sind die Pickerl angewärmt und der Kleber weich, dann kann man die Sticker besser und meist ohne Rückstände lösen.

Seele

Kürzere Tage, Regen, Nebel und die Aussicht auf Kälte - der Herbst kann so manches Gemüt beschweren. Ein paar Tipps gegen den Herbstblues.

Warm frühstücken

Der beste Start in Ihren Tag wäre ein warmes Frühstück. Vielleicht darf es ein warmer Haferbrei sein? Datteln bringen eine super Süße, mit frischen Früchten und Nüssen getoppt hält so ein Porridge lang satt und ist die ideale erste Mahlzeit des Tages.

Mittags scharf gewürzt



SN/Superingo - stock.adobe.com Curry, Kokos und Gemüse – eine wärmende Mischung.

Scharfe Gewürze regen die Durchblutung an, also optimal fürs Mittagessen. Chili, Ingwer, Pfeffer, aber auch Zimt, Nelken oder Piment - frisch gemahlen bringen uns Gewürze besonders in Schwung. Rasch zubereitet ist etwa eine Curry-Kokos-Gemüsesuppe: Zuerst dünsten Sie klein geschnittene Zwiebel, Ingwer und Knoblauch in einem Topf mit Öl an. Bestäuben Sie die Mischung dann mit Currypulver und vermengen das Ganze. Gießen Sie nun Kokosmilch und Gemüsesuppe dazu und lassen es kurz aufkochen. Dann kommt das Gemüse hinzu. Nun lassen Sie die Suppe so lange kochen, bis das Gemüse die gewünschte Garstufe erreicht hat. Zum Schluss noch mit Salz und Pfeffer abschmecken, frische Kräuter und ein paar gehackte Nüsse drüberstreuen - fertig. Guten Appetit.

Lachen …



SN/Andrei - stock.adobe.com Beim Lachen passiert ganz viel Gutes.

tut nicht nur subjektiv empfunden gut, sondern es passiert tatsächlich etwas im Gehirn. Wenn wir lachen, werden Endorphine ausgeschüttet, unsere Stimmung steigt und zusätzlich wird die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin unterdrückt. Man kann sogar ein wenig nachhelfen - probieren Sie öfter die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Diese Bewegung kann dem Gehirn vorspielen, dass wir lachen, und das Gemüt wird positiv beeinflusst.

Energiesparen

Hermann Grießner ist Energieexperte bei der Salzburg AG. Er verrät Möglichkeiten, wie man im Haushalt Energie sparen kann.

Energiespartipps

Kühl- und Gefrierschrank sollten zeitgerecht abgetaut werden. Eine Eisschicht im Tiefkühlfach erhöht den Strombedarf und damit die Kosten. Prüfen Sie regelmäßig die Dichtung der Kühlschrank- bzw. Gefrierschranktüren.

Das Vorspülen von verschmutztem Geschirr ist meist nicht nötig - es reicht, die Essensreste zu entfernen. Verwenden Sie im Bad Sparduschköpfe und Perlatoren, das spart bis zu 30 Prozent Energie.