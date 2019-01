"Trotl bin ich nicht"

Verkannt, ignoriert und vergessen. Erst jetzt wird das kreative Schaffen der Patienten in der "Landesheilanstalt Salzburg" gewürdigt.

Kunstwerke psychiatrischer Patientinnen und Patienten sind in Österreich erstmals durch die "Gugginger Künstler" ein Thema geworden. Leo Navratil war ab 1946 in der Landesnervenheilanstalt Maria Gugging bei Klosterneuburg als Arzt tätig. Er erkannte die künstlerischen Fähigkeiten dieser Menschen, sammelte ihre Werke und machte sie öffentlich. Diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung gab es in Salzburg nicht. Erst jetzt liegt eine kunsthistorische Arbeit über das kreative Schaffen in der "Landesheilanstalt Salzburg" von 1849 bis 1969 vor. Voraussetzung dafür war, dass sich die historischen Patientenakten seit 2015 im Salzburger Landesarchiv befinden und somit der Nachwelt erhalten bleiben. Um den Schutz der Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen und Nachkommen zu garantieren, unterliegen sie einer zeitlich unbegrenzten Archivsperre. "Die Einsichtnahme ist nur in begründeten Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung durch das Landesarchiv und die Christian-Doppler-Klinik möglich", stellt der Direktor des Salzburger Landesarchivs, Oskar Dohle, dazu fest.