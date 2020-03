Coronavirus - A1 liefert Bewegungsströme an die Regierung

Erste Medienberichte gab es bereits am frühen Dienstagvormittag, nun ist es offiziell: Die heimische Telekom erhebt, wo sich die Österreicher dieser Tage aufhalten und gibt die Information an die Bundesregierung weiter.

Wie A1 in einer Aussendung schildert, biete man die Bewegungsanalysen gemeinsam mit Invenium, einem Spin-off der Technischen Universität Graz, an - und das schon länger. Normalerweise werde die Technologie eingesetzt, um zum Beispiel nachzuvollziehen, wie sich Touristen in einer Ferienregion von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten bewegen.

Doch dieser Tage dürfen die Technologie auch die Behörden nutzen: "A1 stellt diese Analysen in Krisenzeiten relevanten staatlichen Stellen zum Wohle der Allgemeinheit zur Verfügung." Somit wird implizit bestätigt, dass das Bewegungsverhalten der Bürger in der Corona-Krise erhoben wird - um etwa zu prüfen, ob sich die Masse an die Krisenauflagen hält. Ein erstes Ergebnis laut Medienberichten: Die Österreicher verringern ihren Bewegungsradius dieser Tage im Schnitt um 40 bis 50 Prozent.

Aber ist das Ganze auch verfassungs- und datenschutzkonform? Laut A1 schon. Die Daten würden nur Bewegungsströme von Menschengruppen in 20er-Schritten visualisieren. Alle Personen seien anonymisiert - auf einzelne Personen zu schließen sei nicht möglich. "Es kann nicht ausgesagt werden, dass drei Personen von A nach B gehen. Es kann nur ausgesagt werden, dass sich bis zu 20 Personen "bewegen", schildert A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm. Und sie ergänzt: "Die Lösung ist vollständig DSGVO-konform und TÜV geprüft."