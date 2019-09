Richter schließt ersten Brunhofer-Prozess.

Der Rechtsstreit zwischen dem früheren Landesdirektor des ORF Salzburg, Roland Brunhofer, und seinem Arbeitgeber, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, könnte schneller beendet sein als gedacht. Zumindest ein Teil der rechtlichen Auseinandersetzung - jener, in dem es etwa darum geht, dass Brunhofer nicht zum Landesdirektor in der Steiermark gemacht wurde.

Am ersten Verhandlungstag am Donnerstag vor dem Arbeitsgericht in Steyr seien zwei Stunden lang "stark kontroversiell" die Standpunkte beider Seiten diskutiert worden, schildert der Anwalt Brunhofers, Hubert Niedermayr. Der Richter habe vor allem versucht, Lösungen für eine außergerichtliche Einigung aufzuzeigen. ...