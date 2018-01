Stephen Colbert ist tief enttäuscht. Wochenlang hoffte der Satiriker, er werde eine der heiß begehrten "Fake News"-Trophäen des Präsidenten erhalten. Der Moderator der "Late Show" hatte dafür auf dem Times Square in New York eine riesige Werbetafel angemietet. Darauf bewarb sich Colbert für die Kategorien "Least Breitbarty" (Am wenigsten wie Breitbart) und "Corruptest Fakeness" (Korrupteste Falschheit).