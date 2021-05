"Bierwirt" drohen bei voller Berauschung drei Jahre Haft

Nach den tödlichen Schüssen auf seine 35-jährige Ex-Partnerin in deren Wohnung in Wien-Brigittenau stellt sich die Frage, ob sich der tatverdächtige "Bierwirt" wegen Mordes wird verantworten müssen. Denn der 42-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, war so schwer alkoholisiert, dass er zusammenbrach und selbst ins Spital gebracht wurde. Entscheidend ist, ob der Mann bei der Schussabgabe zurechnungsfähig war. Ist diese Frage zu verneinen, drohen dem vorbestraften Wiener statt bis zu lebenslanger Haft maximal drei Jahre wegen Begehung einer Straftat im Zustand ...