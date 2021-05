Gewalt gegen Frauen: "Täter sehen sich nicht als gefährlich"

Die Wiener Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith fordert angesichts der hohen Zahl an Frauenmorden deutlich mehr staatliche Maßnahmen gegen Gewalttäter. Im normalen Strafvollzug sei das kaum möglich. Das Problem beginne schon bei der meist fehlenden Einsicht der Täter.

Die renommierte Psychiaterin und Gerichtssachverständige Sigrun Roßmanith, die sich beruflich seit Jahrzehnten mit schwersten Gewalttaten auch im häuslichen Bereich beschäftigt, macht sich keine Illusionen: Die Zahl an Frauenmorden in Österreich werde nicht so schnell sinken, denn ein Umdenken finde in der Gesellschaft nur ganz langsam statt.

"Gewaltanwendung hat immer noch einen positiven Stellenwert für Männlichkeit", sagt Roßmanith, und es passe in den Zeitgeist, dass "alles, was nicht dem eigenen Wunsch entspricht, einfach niedergemacht wird" wie in den sozialen ...