Touristiker lassen sich Öffnen der Skigebiete nicht nehmen

Die Seilbahnbetreiber und Hoteliers laufen Sturm gegen die Zurufe aus dem Ausland, dass Skifahren zu Weihnachten untersagt werden sollte. Sie haben Konzepte und gute Argumente. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) machte am Mittwoch klar, dass Österreich eine länderübergreifend spätere Öffnung der Skigebiete etwa erst im Jänner ablehne. "Wenn jemand einen Lift verwendet, dann ist das ähnlich, wie wenn er ein öffentliches Verkehrsmittel verwendet."

Unverständlich, ungerechtfertigt und unpassend: Die Touristiker in Österreich sind sich einig, was vom Vorstoß der italienischen Regierung zu halten ist, dass Skigebiete diesen Winter in ganz Europa frühestens im Jänner öffnen sollten. Das ergab am Mittwoch ein SN-Rundruf. Martin Ebster, Tourismusdirektor in St. Anton am Arlberg, sagt: "Das ist völlig unverständlich, denn damit werden Skigebiete in die Rolle gedrängt, als wären sie verantwortlich für die Pandemie."



Tourismuskonzepte wurden bereits im Sommer erprobt

