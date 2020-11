Nur drei Dinge können die Wintersaison gefährden: das Virus, Reisewarnungen und die Unvernunft. Brüssel kann nichts dafür.

Normalerweise herrscht um diese Jahreszeit in den Alpenländern freudige Aufbruchstimmung, weil die Skisaison unmittelbar bevorsteht. Dieses Jahr dagegen fragt man sich in den Wintersportdestinationen Österreichs, Italiens, Frankreichs und Deutschlands, wann und ob es überhaupt so etwas wie den gewohnten Skitourismus geben kann.

In diese Atmosphäre banger Erwartungen ist nun ein Vorstoß aus Rom geplatzt und hat Verwirrung, Ärger und Sorge ausgelöst. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte schlägt vor, dass alle Skinationen der EU - die Schweiz wird sich ...