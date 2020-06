Die Gesundheitsbehörden sehen die Gefahr einer zweiten Welle von Corona- Infektionen derzeit als gering an. Doch Vorsicht bleibt nötig.

In den vergangenen Tagen stieg die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich wieder etwas an. Derzeit sind in Österreich 583 Personen an Covid-19 erkrankt, davon rund 250 in Wien. Dennoch lautet der Tenor bei den Gesundheitsbehörden, man könne ...