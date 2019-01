Warten lohnt sich

Reife Weine brauchen Aufmerksamkeit. Sie sollten sorgsam gelagert und mit Hinwendung genossen werden. Dann brillieren sie durch Tiefgang, Komplexität und erzählen ihre ganz eigene Geschichte.

"Früher war es ganz normal, gereifte Weine zu trinken", sagt Nikolaus Saahs vom Nikolaihof in Mautern in der Wachau. Seine Eltern erlebten allerdings in den 1990ern, wie Österreich zum Volk der Jungweinverliebten wurde. Selbst Kultweine, denen man traditionellerweise eine gewisse Reifezeit zugestanden hatte, wurden so vinifiziert, dass sie bereits jung trinkbar wurden. Die moderne Kellertechnik machte es möglich. Weinen ihre notwendige Entwicklungszeit zu geben war out. Oft schon im zeitigen Frühjahr nach der Ernte wurden - und werden teilweise heute noch - die hochwertigsten Weine abgefüllt. Sie sollen sobald als möglich für den Kunden verfügbar sein, wenn Bewertungen in den entsprechenden Guides publiziert werden.