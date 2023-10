Anton Zeilinger zu neuerlichem Nobelpreis für Österreicher: "Man muss sich fragen, ob das heute noch möglich wäre"

Der letztjährige Physiknobelpreisträger Anton Zeilinger hält Ferenc Krausz für einen würdigen Nachfolger. Aber er kritisiert den Status quo an Österreichs Universitäten und an Österreichs Schulen.

Herr Zeilinger, die Einstiegsfrage ist eine naheliegende: Ist Ferenc Krausz ein würdiger Nobelpreisträger? Anton Zeilinger: Absolut, überhaupt keine Frage. Ferenc Krausz stand ja schon lange auf der Liste. Als ich seine Experimente an der TU Wien das erste Mal sah, war mir völlig klar: Hier arbeitet ein Kandidat für den Nobelpreis.

Ist es anmaßend, dass das offizielle Österreich den Nobelpreis für sich reklamiert - bei einem gebürtigen Ungarn, der in Deutschland forscht? Soweit ich das beurteilen kann, hat er seine grundlegenden Experimente in Österreich durchgeführt. Das ist typisch österreichisch: Wir meinen, wir überhöhen damit vielleicht was. Von solchen Diskussionen halte ich nicht viel. Forscher sind viel internationaler, als oft diskutiert wird.

Also zwei Physiknobelpreise für Österreich in zwei Jahren: Ist es um die Grundlagenforschung hierzulande besser bestellt, als viele meinen? Ich glaube, die zwei Nobelpreise sind ein Beleg dafür, welche Ausbildung wir genossen haben. Das war bei Ferenc Krausz und mir wohl ähnlich. Damals war die Ausbildung viel unbürokratischer.

Im Gegensatz zu heute? Lehrer und Professoren kommen zu mir und beschweren sich über die viele Bürokratie. Das ist ein Jammer. Die Bürokratie an Schulen und Universitäten gehört gewaltig reduziert. In der Pandemie war es zudem selbstverständlich nötig, gewisse Dinge online zu machen. Aber das muss man zurückfahren. Die Schweden fangen schon an, den Einsatz von Computern zu reduzieren. Dazu gibt es ja mittlerweile Studienbefähigungsprüfungen. Ja, wo sind wir denn ...

Man kann gegenargumentieren, Studienbefähigungsprüfungen verhindern, dass jemand etwas studiert, was für ihn nicht passt ... Dann müsste man aber auch das prüfen, was man für das Studium tatsächlich braucht ... Dass wir beim Education-Ranking (das vergangene Woche veröffentlichte jährliche Universitätsranking, Anm.) neuerlich zurückgefallen sind, hätte eigentlich einen Aufschrei durch das ganze Land, durch die gesamte Förderlandschaft, durch alle Parteien bringen sollen. Und klarmachen, dass wir was tun müssen.

Was müssen wir tun? Es ist eigentlich so einfach: Wir müssen die Bürokratie reduzieren. Und wir müssen die Allerbesten berufen und die Guten dabehalten.

Aber auch andere Länder wollen freilich die Besten holen und auch halten ... Dann muss man sich halt überlegen, was man dem Herrn Krausz für Konditionen bietet. Solchen Leuten muss man ungewöhnliche Konditionen bieten. Dann geht das schon.

Das heißt, es ist vermessen oder gar falsch, den Erfolg von Ihnen und Ferenc Krausz auf den Status quo der heimischen Forschung umzulegen? Das ist weder vermessen noch falsch. Es ist vielmehr ein Anlass, um sich zu fragen, ob das heute noch möglich wäre.