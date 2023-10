Die Forschung hinter dem Nobelpreis: "Mit Laserpulsen könnte man künftig Krankheiten entdecken"

Plus

Die Forschungen von Physiknobelpreisträger Ferenc Krausz haben bereits zu einem Weltrekord geführt. Und sie könnten neue, praktische Erkenntnisse in der Medizin, in der Klimaforschung aber auch in der Mikrochipproduktion bringen.

BILD: SN/APA Die Grundzüge des Fachgebiets von Ferenc Krausz, ... BILD: SN/AP ... Anne L’Huillier von der Uni Lund (Schweden) und ... BILD: SN/AP ... Pierre Agostini (Ohio State University).