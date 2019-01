Der Mensch kann auch nützlich sein

Zur Rettung unseres Planeten kann die Menschheit nicht so tun, als ob sie nicht da wäre. Michael Braungart, Chemiker, Umweltaktivist und Erfinder einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, sagt: Wir verstehen Nachhaltigkeit komplett falsch.

Der Ansatz von Michael Braungart heißt: Wenn sich ein Produkt abgenutzt hat, leben alle seine Komponenten und Ressourcen in anderen Produkten weiter. Der Deutsche ist Chemiker, Verfahrenstechniker und gilt als einer der Pioniere der Kreislaufwirtschaft, die Mensch und Natur zu einer Einheit macht. In einem Gespräch mit den SN sagt er: "Wir wollen immer effizienter werden. Produkte, Herstellungsverfahren und so weiter. Viel sinnvoller wäre es aber, effektiv zu sein." Effizient bedeutet gewinnbringend. Was davon übrig bleibe, sei vor allem Abfall, sagt Braungart.