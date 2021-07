Klammer, Rosberg und Phelps: Die Sportler im Olymp

Endlich ganz oben - und was dann? Der Moment am Gipfel ist kurz. Warum das Streben nach sportlichem Glück auch sehr unglücklich machen kann.

Es war ein Sportdrama wie aus einem Hollywood-Drehbuch. Olympische Sommerspiele 1980 in Moskau, Stabhochsprung. Vier Stunden lang dauerte der Wettkampf, in dem sich die Besten gegenseitig zu Höchstleistungen antrieben. Der Großteil der 80.000 Zuschauer feuerte Konstantin Wolkow an, den sowjetischen Lokalmatador. Seine schärfsten Konkurrenten wurden bei jedem Versuch gnadenlos ausgepfiffen. Für den Polen Wladyslaw Kozakiewicz schien die feindselige Atmosphäre eher Ansporn als Benachteiligung zu sein. Als er 5,70 Meter übersprungen hatte und damit als Olympiasieger feststand, triumphierte er auf seine ...