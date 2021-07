Wenn Machtgier Krieg und Elend bringt

In der Geschichte der Menschheit erklärten sich Herrscher immer wieder zu Quasi-Gottheiten. Der Missbrauch der Macht zieht sich durch alle Epochen.

Gegen das Angebot, Macht zu bekommen, sind Menschen machtlos. Das Zitat soll vom deutsch-österreichischen Dichter Klaus Ender stammen. Was wäre eine Ausgabe über Menschen, die ganz nach oben wollen, ohne über politische Führer zu schreiben? Es gibt praktisch keinen Beruf, der seit Urzeiten so magisch Charaktere anzieht, die an der Spitze stehen wollen. Und etliche, die dort durchaus ganz allein sein wollen. Sehr zum Schaden übrigens oft der anderen, der Beherrschten, der Regierten. Wirklich Mächtige, die stets demütig geblieben sind ...