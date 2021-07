Manager fallen meist weich

Nach dem Absturz fühlen sich Manager oft unverstanden: Eigen- und Fremdbild klaffen bei Wirtschaftsbossen oft weit auseinander.

Thomas Schmid und Rainer Seele - zwei Manager, die zuletzt in Österreich für Schlagzeilen gesorgt haben. Der eine verlor im zweiten Anlauf des Aufsichtsrats seinen Job, der andere muss vorzeitig gehen - wenngleich aus völlig unterschiedlichen Gründen. Während Schmid das System des Verquickens der Interessen von Politik und Wirtschaft im staatsnahen Bereich perfekt beherrschte, und es letztlich pervertierte, wurde dem Norddeutschen Seele auch zum Verhängnis, dass er in ebendiesem System in Österreich, in dem Gefälligkeiten ein unerlässliches Tauschobjekt sind, nie ...