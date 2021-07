Warum wollen wir die Besten sein?

Viele sehnen sich, ganz nach oben zu kommen auf der Karriereleiter. Andere wollen nur ein ruhiges Leben führen. Warum ist das so? Und was reizt Menschen an der Alphatier-Rolle?

Profimusiker, Spitzensportler, Manager - sie alle stehen oft unter enormem Leistungsdruck. Aber warum tun sie sich das an? Die Grazer Sport- und Arbeitspsychologin Kerstin Eibel über die Lust des Menschen, ganz oben zu stehen. Warum wollen Männer und Frauen an die Spitze? Wäre es nicht weiter unten gemütlicher? Eibel: Es ist unten oft definitiv leichter. Warum Menschen trotzdem an die Spitze wollen, dafür gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze: Evolutionsbiologisch sind es Urinstinkte, die uns treiben. Da geht es darum, ...