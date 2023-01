Wir essen uns zu Tode

Fett, Zucker, Alkohol: Bei der Ernährung setzt zu oft unser Verstand aus. Die Folgen sind bereits dramatisch. Es ist Zeit, gegenzusteuern.

Was haben Experten uns schon informiert, aufgeklärt, Meinungsbildung betrieben. Wie viele Gesundheitspolitiker und Ärzte haben um Verständnis geworben, Hintergründe aufgezeigt, was wurde an Statistiken aufgefahren und an Todes- und Krankheitsrisiken aufgezeigt.

Eigentlich, sollte man meinen, müsste es bis in den hintersten Winkel unserer Republik durchgedrungen sein - was eine halbwegs vernünftige und ausgewogene Ernährung ausmacht. Und doch greift ein Gutteil auch der mündigen Staatsbürger jeden Tag aufs Neue zu Essen und Trinken, das langfristig dick, ...