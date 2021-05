Wie der eigene Garten zum Paradies für Wildbienen wird

Bienen sind wählerisch. Wie der eigene Garten zum Schlaraffenland für Bienen werden kann.

Ein bienenfreundlicher Garten bietet den Insekten einen ansprechenden Lebensraum, in dem sie sich ernähren und vermehren können. Dabei ist Vielfalt Trumpf, denn im Gegensatz zu den Honigbienen hat sich eine ganze Reihe ihrer wild lebenden Verwandten auf bestimmte Pflanzen spezialisiert. Vor allem in Frühjahr und Spätsommer ist das Angebot an Nektar und Pollen oft knapp. Wer einen bienenfreundlichen Garten oder Balkon anlegen möchte, kann derzeit an Spätblüher denken wie Ringelblume, Glockenblume, Efeu, Löwenmaul, Herbst-Astern und Heide.

