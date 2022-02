Die Mörtelbiene vom Salzburger Mönchsberg braucht Hilfe

Die Salzburger Biologen, Martin Schlager und Johann Neumayer, setzen sich für Artenvielfalt ein. Der Naturschutzbund hat sie jetzt dafür mit einem Biodiversitätspreis ausgezeichnet.

Knapp 80 Prozent Biomasse-Verlust bei Fluginsekten in nur 25 Jahren. Dieses erschreckende Ergebnis der "Krefeld"-Studie (2017) über das schwindende Insektenaufkommen in Teilen Deutschlands rüttelte auf - auch hierzulande.

Den Bienen in ihrer Bestäuberfunktion wird seither großes Augenmerk geschenkt. Zwei Salzburger Biologen beobachten die Schwarze Mörtelbiene am Mönchsberg seit vielen Jahren. Ihre Besonderheit ist, dass sie Nester aus Mörtel, Speichelsekreten und Erde frei an Felsen oder großen Steinen baut - in Salzburg vorzugsweise auf dem Konglomeratgestein der nach Süden ...