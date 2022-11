Novemberpogrome: Eine Nacht der Verwüstungen in Salzburg und Bad Gastein

In der Nacht von 9. auf 10. November 1938 wurden nicht nur jüdische Geschäfte zerstört - für viele Familien markierte die Reichspogromnacht das Ende ihres bisherigen Lebens in Salzburg.

Podcast "schattenorte"

"Do hom s' an Bledsinn g'mocht, die Lebensmittel beim Fenster obig'schüttet" - so erinnert sich ein Zeitzeuge, damals Hilfsarbeiter und Sozialdemokrat, an die Novembernacht in Bad Gastein im Jahr 1938. Im Hotel Bristol, das im Besitz der polnisch-jüdischen Familie Kokisch war, ist es von 9. auf 10. November zu Verwüstungen durch Männer der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA) gekommen.

Die Zeugenberichte hat der Lokalhistoriker Laurenz Krisch in dem Buch "Zersprengt ...