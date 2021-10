Antikorruptionsexperte Fiedler zu Vorwürfen gegen ÖVP: "Es muss schon irgendetwas dran sein"

Der Ex-Präsident von Rechnungshof und Transparency International, Franz Fiedler, ist Antikorruptionsexperte. Im SN-Interview spricht Fiedler über die Vorwürfe gegen die ÖVP.

Was sagen Sie zu den Vorwürfen gegen die ÖVP? Fiedler: Es muss ein nicht unbeträchtlicher Tatverdacht vorliegen, sonst hätte es nicht zu diesen umfangreichen Hausdurchsuchungen kommen können, die ja nur durch einen richterlichen Beschluss möglich waren. Es handelt sich nicht allein um das Vorgehen der Staatsanwaltschaft, die von gewissen Stellen immer wieder angegriffen wird, sondern es war auch ein unabhängiger Richter am Werk. Es muss also schon irgendetwas dran sein.

Rechnen Sie mit Anklagen und Verurteilungen? Ermittlungen heißen ...