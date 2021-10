Kurz-ÖVP und die Justiz: Ziemlich beste Feinde

Die Kurz-ÖVP und die Justiz werden keine Freunde mehr. Eine Rückschau.

Dass die ÖVP ein Problem mit der Justiz hat, wurde spätestens am 20. Jänner 2020 offenkundig, also wenige Wochen nach Antritt der türkis-grünen Bundesregierung. Kanzler Sebastian Kurz hatte eine Runde von Journalisten in die ÖVP-Parteiakademie geladen und zog dort - streng vertraulich und nicht zur Veröffentlichung bestimmt - recht deutlich gegen das "Netzwerk linker Staatsanwälte" in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vom Leder. Der "Falter" machte die Anwürfe des Kanzlers öffentlich, woraufhin sich Kurz heftiger Kritik der Opposition ...