In der Gastronomie regt sich Widerstand gegen die neuen Restriktionen

Die strengen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie lösen Existenzangst bei den Gastronomen aus. Jede neue Beschränkung erzeuge einen größer werdenden Gästeschwund, heißt es. Vermisst wird vor allem Planungssicherheit.

Die am Montag verkündeten neuen Restriktionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben vor allem in der Gastronomie Kritik ausgelöst. "Wir befinden uns in einer psychischen Abwärtsspirale", sagt der Salzburger Wirt und Neos-Mandatar Sepp Schellhorn. Gegen die neuen Maßnahmen hat er zwei grundsätzliche Einwände. "Erstens: Warum gibt es keinen Fahrplan? Wir brauchen Planungssicherheit", sagt er den SN. Am Montag Maßnahmen zu verkünden, die am Freitag in Kraft treten, sei unzumutbar.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER „Ich lebe in ständiger Existenzangst. Weiß nicht, ...