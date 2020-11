Massenhaft Fragen vor dem großen Testen: Bei den Corona-Schnelltests ist noch vieles in der Schwebe

Personalengpass, Datencrash und überlastete Labors. Um das bei den geplanten Corona-Massentests zu verhindern, müssen sich Bund und Länder nun zusammenraufen.

Zwölf Tage bleiben Politik und Verwaltung bis zum Start des Mammutprojekts Corona-Massentest. Nachdem vergangene Woche erste Details bekannt wurden, will man in den nächsten Tagen den genauen Ablauf festlegen. Wie sollen die Bürger zum Testen motiviert werden? Das Testen soll freiwillig sein. Für die Politik stellt sich deshalb die Frage, wie man möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher zum Mitmachen animieren kann. Deshalb wurden von Beginn an die Sozialpartner eingebunden. Weil mit Pädagogen und Polizisten zwei spezifische Berufsgruppen den Anfang machen ...