Plagiatsaffäre kostet Arbeitsministerin Aschbacher den Job

Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ist nach einer Plagiatsaffäre zurückgetreten. In einer Presseerklärung beteuerte die 37-jährige ihre Unschuld und beklagte Vorverurteilung durch "politische Mitstreiter" und Medien. Ihren Nachfolger als Arbeitsminister will Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag vorstellen. Die FPÖ fordert einen Experten, die SPÖ spricht von "Chaos" in der Regierung, die NEOS von einem nötigen Schritt für Integrität in der Politik.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Archivbild: Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) anl. eines Besuchs der Teststraße in der Helmut-List-Halle am Samstag, 12. Dezember 2020, in Graz.