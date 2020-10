Die Regierung schickt uns wieder in den Corona-Hausarrest. Neben der Politik und der Gesellschaft gibt es noch einen dritten Schuldigen für das Schlamassel, in dem wir stecken.

Dieser Lockdown, den die Regierung um jeden Preis verhindern wollte und den sie Samstag abend dennoch ankündigen musste, wird hoffentlich weniger Arbeitsplätze kosten und die Wirtschaft weniger katastrophal treffen als der Lockdown, den wir in den Frühingsmonaten erdulden mussten. Die Geschäfte bleiben diesmal offen, das Weihnachtsgeschäft muss also nicht zwangsläufig in Amazon stattfinden. Auch Dienstleistungsbetriebe, vom Friseur bis zur Fußpflege, dürfen ihre Pforten offenhalten. Wirtshäuser und Hotels müssen zwar zusperren, sollen aber großzügig entschädigt werden. Die Ausgangssperre beschränkt sich diesmal ...