Und was sagen die Experten zur türkis-grünen Steuerreform?

Die SN baten zwei Fachleute um eine erste Bewertung der am Sonntag präsentierten Eckpunkte der türkis-grünen Steuerreform.

Margit Schratzenstaller: Ein Kompromiss, der "eine türkise und eine grüne Schattierung hat"

SN/amüller Margit Schratzenstaller ist eine der führenden Ökonominnen beim Wirtschaftsforschungsinstitut.

Was ist Ihr erster Eindruck von der ökosozialen Steuerreform? Margit Schratzenstaller: Es ist ein guter Einstieg in die CO2-Bepreisung. Man hätte sich vielleicht einen höheren Einstiegspreis gewünscht, aber es ist in jedem Fall positiv, dass es diesen Pfad gibt.

Welche Handschrift kommt deutlicher ...