Nicht jeder Kompromiss ist ein fauler Kompromiss. Die Regierung einigte sich auf erste Schritte zu einem ökologischen Steuersystem.

Fast hatte man den Eindruck, die beiden Herren redeten über zwei völlig unterschiedliche Dinge, als sie am Sonntag im Kanzleramt ihre Steuerreform vorstellten. Für Bundeskanzler Sebastian Kurz handelt es sich, wie er mehrfach betonte, um die "größte Entlastung der Zweiten Republik". Auch Vizekanzler Werner Kogler verwies auf die Größe des Tages, aber für ihn manifestiert sich dies nicht in den verheißenen Entlastungen, sondern im Umstand, dass der erste Schritt in Richtung Ökologisierung des Steuersystems gesetzt worden sei. ...