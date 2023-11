Die Wiener SPÖ will Matura und Noten abschaffen. Für die von den SN befragten Bildungsexperten ist das eine glatte Themenverfehlung.

Aus für die Matura? Bildungsexperten plädieren für Reformen, aber gegen eine Abschaffung der Matura. An den AHS wurde die Zentralmatura im Schuljahr 2024/15, im darauffolgenden Schuljahr flächendeckend eingeführt.

Große Personalnot in Schulen und Kindergärten. Jugendliche, die mitunter die Schule verlassen, ohne sinnerfassend lesen zu können. Oder die Integrationsprobleme, die seit dem Terror in Israel und seinen Folgen wie durch ein Brennglas auch wieder in den Klassenzimmern sichtbarer wurden ...