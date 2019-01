Mazedonien-Streit spaltet die Griechen

Eine große Mehrheit der Griechen will den Namen der nordgriechischen Provinz Mazedonien nicht mit dem Nachbarland teilen. Das Parlament in Athen wird am Donnerstag voraussichtlich trotzdem dafür stimmen.

Für Mikis Theodorakis, den berühmtesten Komponisten im Land, ist es "ein Verbrechen an Griechenland", was derzeit im außen- und verteidigungspolitischen Ausschuss des Parlaments beraten wird: das Abkommen über den künftigen Staatsnamen Mazedoniens, das sich in Zukunft "Republik Nord-Mazedonien" nennen soll. Theodorakis appelliert in einem offenen Brief an die 300 Abgeordneten, mit Nein zu stimmen, wenn der Vertrag voraussichtlich am Donnerstag ins Plenum kommt. Der 93-Jährige fürchtet "irreparablen Schaden" für sein Land.