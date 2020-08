Beim Parteitag der US-Republikaner war Melania Trump am Dienstag als Hauptrednerin gesetzt. Bisher hat sie sich politisch nicht hervorgetan. Anders als so manche Vorgängerin.

Ob es überhaupt eine politische Botschaft war, darüber wurde im Juni 2018 heftig spekuliert. Damals trug Melania Trump beim Besuch von Flüchtlingen ein Oberteil mit der Aufschrift "I really don't care. Do you?" War das gedankenlos? Oder war es eine ...