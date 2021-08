In normalen Jahren besuchen über eine Million Gäste das Salzburger Wahrzeichen. Einige Kammern bleiben Besuchern aber verschlossen - auch Mitarbeiter kommen nur selten dorthin.

Ein altes Graffito aus Bleistift zeugt von einem unangenehmen Aufenthalt auf der Festung Hohensalzburg: Ein gewisser Toni Feichtinger war um die Jahrhundertwende 14 Tage in Festungshaft. Eine Handvoll Stufen führen in einen kleinen Kerkerraum auf der Südseite der Festung, in dem sich Inhaftierte aus der Zeit, als die Festung als Kaserne gedient hat, verewigt haben.

Für Besucher sind die kleinen Gefängniszellen nicht geöffnet. Das würde bedeuten, dass man wohl auch die Graffiti entfernen müsste, sagt Festungsverwalter Bernhard Heil. ...