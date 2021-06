Hackerangriff: SalzburgMilch kann Ware noch nicht ausliefern

Die Täter haben über eine Schadsoftware alle Passwörter verändert. Zudem sind alle Daten in den Datenbanken verschlüsselt.

"Es geht noch nichts. Es ist so wie gestern. Wir hoffen, dass wir die Kontrolle über unsere EDV bald wieder zurückbekommen." So lautet am Donnerstag die Information aus der SalzburgMilch. Hacker hatten das Unternehmen am Dienstag um 22 Uhr lahmgelegt.

Die Täter haben über eine Schadsoftware alle Passwörter verändert - und diese damit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Molkerei blockiert. Zudem sind alle Daten in den Datenbanken verschlüsselt. Die Folge: Die Kommunikation über E-Mail funktioniert ebenso wenig ...