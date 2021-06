Hacker lesen auch Bilanzen

Gegen Schäden nach Cyberangriffen kann man sich versichern, gegen Erpressung nicht. Die Kosten sind erheblich.

Seit Dienstagabend hat die SalzburgMilch keinen Zugriff mehr auf die eigenen Daten. Hacker haben die gesamte IT der Molkerei lahmgelegt. Bis auf Weiteres kann keine Ware mehr ausgeliefert werden (siehe Lokalteil).

Angriffe wie diese sind keine Seltenheit mehr. 60 Prozent der Unternehmen gaben in der jüngsten Cyber-Studie von KPMG an, in den vergangenen zwölf Monaten Opfer eines Angriffs geworden zu sein. "Wir sehen eine deutliche Häufung der Vorfälle", sagt Andreas Tomek, Partner bei KPMG. Er leitet ein 40-köpfiges ...