Hallein packt an - so kämpfen die Menschen am zweiten Tag gegen den Schlamm

Die Pegelstände gehen zurück, das weichende Wasser legt das Ausmaß der Verwüstung frei - in der Stadt Hallein geht das große Aufräumen am zweiten Tag nach der Überflutung weiter. 66 Soldaten helfen mit.

Der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) spricht am Montagmorgen von "riesigen Schäden" in der Salinenstadt. Es seien Häuser teilweise nicht mehr bewohnbar, sagte Stangassinger im Ö1-Morgenjournal. Wohnungen und Geschäfte seien verwüstet, auch die Stadt selbst habe Schäden erlitten.

So wurde die bei vielen Besuchern beliebte Sommerrodelbahn teilweise weggerissen. Städtische Infrastrukturen wie das Keltenmuseum, das Kino oder die Salzberghalle wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. In Tiefgaragen der Salinenstadt stehen Dutzende nicht mehr fahrbereite Pkw, Abschlepp- und Pannendienste stehen im Einsatz.

Der ÖAMTC hat allein am Sonntag mehr als 20 Fahrzeuge geborgen. Für das Abschleppen der Autos aus den Tiefgaragen wurde ein Spezialfahrzeug angefordert. Einfach ist das Ganze nicht, weil die Autos heute mit deutlich mehr Elektronik vollgepackt sind. Und stehen die Fahrzeuge erst einmal unter Wasser, dürfen sie später nicht mehr gestartet werden. Die Techniker müssen elektronische Handbremsen also anders lösen.

66 Soldaten in Hallein im Einsatz

Unterdessen ist das Bundesheer wieder im Einsatz, um den Bürgern vor Ort zu helfen. 66 Soldaten sind am Montag in Hallein, um bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen. Hauptmann Rene Auer sagt: "Wir haben den Einsatz seit gestern noch einmal mit 16 Leuten verstärkt und halten in der Schwarzenbergkaserne eine weitere Kompanie mit 150 Mann bereit, sollten eventuelle Anforderungen auch noch aus anderen Bundesländern an uns kommen." Aktuell finden in Hallein Erkundungsflüge statt, um zu sehen, ob sich weitere Schadstellen aufgetan haben.

Hochwasser-Schutzprojekt beim Kothbach

Bürgermeister Stangassinger ist sich sicher, dass ohne die gerichtlich vorgebrachten Einsprüche gegen das Hochwasser-Schutzprojekt um den Kothbach das Ausmaß der Schäden deutlich geringer ausgefallen wäre: "Zwei Drittel dieses Projektes hätten wir bereits umsetzen können - und die Situation in Hallein wäre heute eine andere."

Stadt richtet Spendenkonto ein

Die Stadt Hallein hat mittlerweile ein offizielles Spendenkonto eingerichtet, für Menschen, die durch die Hochwasser-Katastrophe am schwersten betroffen sind. "Wir brauchen jede Unterstützung", sagt Stangassinger. Er bittet um Spenden an das Konto: AT28 3502 2000 0501 7702

Für Sachspenden sei man aktuell im Austausch mit der Pfarre Hallein.