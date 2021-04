In der Stadt Salzburg Ruf nach legalen Grillplätzen wird laut

Die Mozartstadt hat es 2017 schon versucht, ist aber am Müllaufkommen und dem Lärm gescheitert. Die Anrainer stoppten das Pilotprojekt. Jetzt tauchen abermals Begehrlichkeiten auf, kaum klopft das Frühjahr an die Tür.

Die Mozartstadt hat es 2017 versucht, ist aber an Lärm- und Müllaufkommen gescheitert. Die Anrainer des damals neu etablierten Naherholungsgebiets machten mobil, Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) zog die Notbremse und drehte das Grillen am Glanspitz in Liefering wieder ab.

Jetzt unternimmt die Bürgerliste einen neuerlichen Anlauf für legale Grillplätze in der Stadt. Wieder wird dafür der Glanspitz angepeilt. Gemeinderätin Anna Schiester (Bürgerliste) hatte dazu bereits im Vorjahr einen Antrag gestellt - ohne dass jedoch eine Reaktion erfolgt wäre. ...