Nach Clubabend: Leitender Arzt an den Landeskliniken mit Corona infiziert

Der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken bestätigt, dass ein Abteilungsvorstand betroffen ist. Sämtliche Mitarbeiter, die mit diesem Vorgesetzten Kontakt hatten, werden nun täglich vor Dienstbeginn getestet.

In der Stadt Salzburg sind in dieser Woche mehrere Neuinfektionen von Covid-19 aufgetaucht. Der Ausgangspunkt für die Verbreitung dürfte ein Rotary-Clubabend am Montagabend gewesen sein, bei dem sich ein Mitarbeiter eines Regierungsbüros und ein Spitzenbeamter des Landes bei einem Teilnehmer mit dem Virus angesteckt hatten. Bei beiden ist der Test positiv ausgefallen. Etliche Mitarbeiter sind nun vorsorglich in Quarantäne. Am Montag wird die gesamte Landesregierung sowie das Personal in Regierungsbüros durchgetestet - ebenfalls vorsorglich.

Doch nicht nur der Chiemseehof ist betroffen. Auch in den Salzburger Landeskliniken (SALK) gibt es einen neuen Covid-19-Fall beim Personal. Denn unter den anwesenden Clubmitgliedern befanden sich am Montagabend laut interner Liste auch drei (teils führende) Ärzte der SALK. Klinikgeschäftsführer Paul Sungler bestätigte den SN am Samstagmittag, dass ein Abteilungsvorstand und damit ein leitender Arzt betroffen sei. "Er wurde getestet und das Ergebnis ist positiv. Ich habe mit ihm telefoniert, es geht ihm gut, er ist symptomlos." Sungler betont, er habe nun angeordnet, dass alle, die mit diesen Ärzten Kontakt gehabt haben, täglich einem PCR-Schnelltest unterzogen werden. "Nachdem es sich um Vorgesetzte handelt, sind es natürlich einige Mitarbeiter, die da Kontakt hatten. In der betroffenen Abteilung sind bereits alle getestet worden und das Ergebnis ist negativ." Da es sich aber nur um eine Momentaufnahme handle, würde der Test täglich vor Dienstbeginn für die nächsten acht bis 14 Tage wiederholt, sodass keinerlei Gefahr für Patienten bestehe. Die Abteilungsvorstände hätten ohnehin wenig bis kaum Patientenkontakt, "sodass es hier auch keine Bedenken gibt", sagt Sungler.

Klinikchef: "Leute, es ist noch nicht vorbei"

Das Ganze zeige aber, dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei sei, warnt der Klinik-Geschäftsführer. "Die Botschaft muss sein: Leute, es ist noch nicht vorbei, trotz aller Lockerungen, die wir haben." Es gebe leider so genannte "Superspreader", die besonders viele Menschen anstecken würden. Das sei wohl auch hier der Fall gewesen. "Denn der betroffene Arzt sagt, er sei Montagabend mindestens zehn Meter entfernt zu jenen beiden Personen gewesen, die ebenfalls positiv getestet worden sind. Der Begriff Superspreader ist also etwas, das wir beachten müssen. Es ist noch nicht vorbei", warnt Sungler eindringlich.

Wie die Stadt Salzburg am Freitagabend mitteilte, seien aus diesem Cluster in der Landeshauptstadt nachweislich neun Personen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 100 Personen sollen "mehr oder weniger vom Cluster betroffen sein". Die Stadtbehörden hätten 22 Personen als Kategorie I-Kontakte in Quarantäne abgesondert. Bei der Veranstaltung am Montagabend haben laut Stadt Salzburg 40 Personen teilgenommen. Am Mittwoch sei einer der teilnehmenden Personen dann positiv getestet worden. Dieser so genannte Indexfall des Clusters habe dann alle anderen Krankheitsfälle nach sich gezogen.

SPÖ fordert Antworten: "Unprofessionell und gefährlich"

Dass das Coronavirus nun auch den Regierungsbezirk erreicht hat, wirft für die Opposition Fragen auf. Noch-SPÖ-Chef Walter Steidl verlangte am Samstag Aufklärung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer. "Wenn rauskommt, dass seit Montag Hundert Menschen infiziert wurden, so stellt sich die Frage, warum dies erst Freitagnachmittag bekannt gegeben wurde. Was soll verborgen werden?", fragt Steidl. Es gebe jedenfalls viele Ungereimtheiten, die sich für die SPÖ sogar zur Verfassungskrise ausweiten könnten. "Wenn der Mitarbeiter von Landesrätin Hutter seit Mittwoch Symptome zeigt, warum wurde dies der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt?", fragt Steidl. Und weiter: "Wenn seit Donnerstag die Mitarbeiter der Regierungsbüros in Quarantäne geschickt wurden, warum wurde das erst am späten Nachmittag des Freitags bekannt? Wenn der Spitzenbeamte getestet wurde, warum wird nicht auch Landeshauptmann Haslauer als Kontaktperson eingestuft. Beide arbeiten im selben Haus im Chiemseehof. Eine Infektion könnten für ihn als Mitglied der Risikogruppe fatale Folgen haben? Warum wurden die Mitglieder des Landtags nicht bereits am Mittwoch informiert? Hat dieser Ausbruch Auswirkungen auf die Durchführung der Festspiele? Warum wird Landeshauptmann Haslauer nicht sofort getestet?" Der Umgang mit diesem Cluster sei "unprofessionell und gefährlich", meint Steidl. Er selbst ziehe jedenfalls Konsequenzen und hab seine eigene Abschiedsfeier am kommenden Mittwoch im Landtag abgesagt. "Im Gegensatz zu Haslauer und Co und Spitzenbeamten des Landes will ich niemanden gefährden", sagt der scheidende SPÖ-Chef.