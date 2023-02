Junge Kammerjägerin aus Salzburg: "Wir sind wie Superhelden"

Marlene Holzer ist Kammerjägerin und mit 24 Jahren eine der Jüngsten ihrer Branche. Sie bekämpft nicht nur Schädlinge, sondern rettet auch Leben.

Sie muss schnell an Ort und Stelle sein, präzise arbeiten und erwartet wird von ihr höchste Diskretion. Deshalb ist an ihrem Firmenauto auch kein Logo zu sehen. "In dem Moment sind wir für die Kunden so etwas wie Superhelden. Nur sollen die Nachbarn nicht wissen, dass wir da waren", erzählt Marlene Holzer. Die 24-jährige Elixhausnerin ist Kammerjägerin und damit eine der jüngsten in Österreich und eine der wenigen Frauen ihrer Zunft. Sie fängt Siebenschläfer mit dem Handtuch ein, entwirft Schädlingsbekämpfungspläne ...