Hochwasser in Salzburg: Immer mehr Schäden treten nun zutage

In Niedernsill hat das Hochwasser auch die Pinzgauer Lokalbahn wieder getroffen und hinterließ Schäden. Diese Nahverkehrsstrecke, die über viele Kilometer auch auf der Dammkrone der Salzach verläuft, wird derzeit wieder einmal mit enormen Aufwand saniert. Die Trasse war zuletzt am 14. Juli 2021 von Überflutungen und Vermurungen heimgesucht worden. Dramatisch waren die Bilder aus dem Bahnhof Vorderkrimml (Wald), die eine tief im Schlamm und Geröll versunkene Triebwagen-Garnitur zeigten.

BILD: SN/ANTON KAINDL Überflutet: Die neue Trasse der Pinzgaubahn bei Niedernsill sollte eigentlich hochwassersicher sein.

Bis Herbst 2023 sollte eigentlich der Streckenabschnitt zwischen Niedernsill und Mittersill wieder befahrbar sein. Die Sanierung dieses Abschnitts allein kostet rund zwölf Millionen Euro. Leichte Entspannung meldete das Land Salzburg Dienstagfrüh hinsichtlich der Hochwasserlage in Teilen des Bundeslandes. Die Pegel sind laut Hydrographischem Dienst des Landes Salzburg nur mehr teils bei der Meldegrenze, die Straßenverbindungen wieder offen. Dennoch beobachten der Katastrophenschutz des Landes sowie der Bezirkshauptmannschaften und die Einsatzkräfte die Lage weiterhin genau, da es in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten teils noch immer oder wieder regnet. Am Dienstag soll sich laut Geosphere Austria die Situation wieder entspannen. "Nur im Süden des Landes gibt es noch zeitweise Regen", sagt Meteorologe Alexander Ohms. Es bleibt mit 11 bis 15 Grad jedoch kühl - erst am Wochenende kommt die Sonne zurück. Derzeit gibt es keine Meldungen über verletzte Personen.

Wasserfall donnerte als braune Sturzflut in Bad Gastein hinunter Der Wasserfall im Zentrum von Bad Gastein war schon das Motiv vieler Maler und Dichter. Doch jene Wassermassen, die am Montag die 340 Meter hinunterdonnerten, dürften zumindest in jüngster Zeit von niemandem so festgehalten worden sein.

"In den vergangenen 30 Jahren kann ich mich bei Weitem nicht daran erinnern, dass der Wasserstand schon einmal so hoch war", sagte der Gasteiner Bürgermeister Gerhard Steinbauer am Montagvormittag. Der Ortschef behielt recht: Am Nachmittag klassifizierte der Hydrographische Dienst des Landes das Hochwasser im Gasteiner Tal als HQ30 - ein Ereignis, das statistisch gerade einmal alle 30 Jahre auftritt.

Gasteiner Tal ist wieder erreichbar Für die Feuerwehren im Gasteiner Tal führte dies am Montag zu einem Großeinsatz. "Wir rückten aus, um Keller auszupumpen und den Hochwasserschutz aufzubauen", sagt Matthias Egger, Ortsfeuerwehrkommandant von Dorfgastein. Im Pongau hat sich die Lage im Laufe der Nacht wieder entspannt. Die Pegel der Gasteiner Ache, der Großarler Ache und der Salzach sind zurückgegangen. Das Gasteiner Tal und das Großarltal sind wieder erreichbar.

Überflutungen auch in St. Johann und Bischofshofen In den Pongauer Gemeinden St. Johann und Bischofshofen waren die Feuerwehrleute die ganze Nacht im Hochwassereinsatz. Die Salzach trat in den beiden Stadtgemeinden über die Ufer. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden. Allein in St. Johann und Bischofshofen kämpften mehr als 200 Einsatzkräfte gegen die Wassermassen. Besonders stark betroffen war der St. Johanner Ortsteil Urreiting, wie der Salzburger Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker gegenüber dem ORF sagt. Auch ein Gewerbegebiet war in St. Johann von den Überflutungen betroffen. Feuerwehrleute und Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs konnten verhindern, dass Wasser eindringt und Schadstoffe in die Salzach gelangen.

Großarltal: Landesstraße war vorübergehend gesperrt In Bad Gastein wurden am Montag Brücken und Promenaden gesperrt. Die Gasteiner Straße B167 war am Abend nur mehr einspurig befahrbar. Überhaupt kein Durchkommen gab es seit Montagnachmittag auf der B311 zwischen Schwarzach und Lend. Die Straße musste komplett gesperrt werden, weil die Salzach über ihre Ufer trat. Die ÖBB stellten den Zugverkehr zwischen Golling-Abtenau und Werfen sowie zwischen Bruck-Fusch Bahnhof und Schwarzach-St. Veit ein. Betroffen sind auch alle Fernverkehrszüge zwischen Salzburg, Spittal-Millstättersee, Villach und Klagenfurt. Das Großarltal war am Abend vorübergehend abgeschnitten. Mittlerweile konnte die eingerichtete Straßensperre auf Höhe des Ortsteils Brunnweber aber aufgehoben werden.

Mittersill: Pegel überschritt Alarmstufen Nach den schweren Unwettern am Wochenende hält der Regen in Salzburg weiter an. Über 1000 Feuerwehrleute rückten im Bundesland zu mehr als 300 Einsätzen aus. Am Montagabend waren noch immer 400 Einsatzkräfte gefordert, wie das Land Salzburg meldete. Auch zahlreiche Wasserretter wurden zur Unterstützung gerufen. In St. Johann rückte die Feuerwehr nach Murenabgängen und umgestürzten Bäumen aus. Besonders betroffen war neuerlich auch der Pinzgau - vor allem Mittersill und die Gemeinden Neukirchen, Bramberg, Hollersbach und Rauris. "Die Lage spitzt sich zu", sagte Katastrophenschutzreferent Manfred Höger von der BH Zell am See am Vormittag.

Am Nachmittag erreichte dann der Wasserpegel der Salzach mit 5,48 Metern das Niveau für Alarmstufe 1. Die Hubbrücke im Stadtzentrum wurde daraufhin vollständig angehoben. Zum Vergleich: Während des extremen Hochwassers im Juli 2021 lag der Pegel bei einem historischen Wert von 5,90 Metern. Am Nachmittag brachte die Feuerwehr 60 Jugendliche aus einem Jugendlager in Niedernsill in Sicherheit. Zudem mussten im Neukirchner Ortsteil Sulzau drei Personen vorsorglich von der Feuerwehr Mittersill mit der Drehleiter aus zwei Häusern geholt werden.

