Coronafälle nach Impfung werden mehr - Salzburgs Politik reagiert

Der Druck wächst, sich zum dritten Mal impfen zu lassen. Gesundheitsreferent Stöckl fordert aber klare Regeln der Impfgremien.

Seit Sonntag befindet sich Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in Selbstisolation: Denn mittels PCR-Test war festgestellt worden, dass der 65-Jährige, der entsprechende Symptome verspürt hatte, sich mit dem Coronavirus infiziert hatte - obwohl er seit Juni doppelt geimpft ist. Sein Vize in der Landesregierung, LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP), gab am Montag Entwarnung: "Wir haben telefoniert: Dem Landeshauptmann geht es gut. Er hat einen ganz leichten Verlauf." Wo sich Haslauer genau angesteckt habe, sei nicht bekannt, sagte Stöckl.

Neben Haslauer ...