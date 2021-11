Haslauer ist zu Lockdown nicht bereit - Maskenpflicht wird verschärft

Während Oberösterreich den Lockdown für Ungeimpfte verordnet, sträubt sich LH Wilfried Haslauer dagegen. Sein grüner Koalitionspartner will hingegen nicht mehr länger zusehen. In den Landeskliniken werden nun leere Betten mobilisiert. Auf den Rat des Infektiologen Richard Greil verzichtet Haslauer inzwischen.

Kommt ein Lockdown - teilweise oder komplett - für das Bundesland Salzburg? Das war am Donnerstag die bestimmende Frage im Land. Von der Früh weg gab es Krisensitzungen und -gespräche im Chiemseehof, meist per Videoschaltung oder in direkten Telefonaten.

Der Auftritt von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwochabend inklusive spöttischen Sagers in Richtung Virologen hatte den Regierungschef noch mehr in die Bredouille gebracht, als das ohnehin schon der Fall war. Virologen würden Menschen aus Schutz vor einer Infektion ...