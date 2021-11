Salzburg wehrt sich gegen einen Lockdown, Oberösterreich schiebt die Verantwortung auf Wien. Es lebe der Föderalismus.

Da stellt sich der Salzburger Landeshauptmann hin und fantasiert von einem exzellenten Testregime, von Virologen, die alle Menschen am liebsten einsperren würden, von - jetzt aber wirklich! - ernsthaften Bemühungen, die Zahl der Impfungen hinaufzutreiben. Derweil steigt die Zahl der Neuinfektionen dramatisch, die Inzidenz, die kein Politiker mehr hören will, liegt über 1000, in den Spitälern herrscht Notbetrieb. Während sein oberösterreichischer Kollege Stelzer langsam einlenkt, will es Wilfried Haslauer bis zuletzt bei kosmetischen Operationen (mehr Maske, weniger Veranstaltungen, mehr Impfungen) ...