S-Link: Salzburger Messebahn könnte bereits 2028 in Betrieb gehen

Messebahn: In acht Minuten ins Zentrum - im 15-Minuten-Takt

Die Länge der eingleisigen Neubaustrecke beträgt etwa einen Kilometer und soll nördlich der bestehenden Lokalbahnhaltestelle Maria Plain abzweigen. "Für die Querung der Salzach ist die Errichtung einer neuen, rund 160 Meter langen Eisenbahnbrücke erforderlich", bestätigt Peter Kastner vom Planungsteam TSS. Die Haltestelle bei der Messe müsse aufgrund der Autobahn aufgeständert sein - also in einer gewissen Höhe gebaut werden. Für die Haltestelle gibt es noch mehrere Varianten. "Ein wichtiges Teilprojekt wäre ein großer Busterminal, in dem bis zu 50 Busse untergebracht werden können." Möglich sei eine Erweiterung der bestehenden Park-and-ride-Anlagen um ein neues Parkhaus mit Platz für zusätzliche 800 Pkw. Am Dach solle eine großflächige PV-Anlage angebracht werde, sagt Kastner.

Im ersten Schritt soll die Messebahn im 15-Minuten-Takt verkehren. Die Fahrtzeit ins Zentrum beträgt mit S-Link dann acht Minuten. Nach der Station bei der Messe könnte die Strecke auch in Richtung Flughafen und Wals verlängert werden. "Grundvoraussetzung für eine Umsetzung ist die Verlängerung der Lokalbahn Richtung Süden", betont Stefan Knittel, "da ansonsten das Nadelöhr am Hauptbahnhof und das innerstädtische Verkehrssystem noch stärker belastet statt entlastet werden."

Die Investitionskosten liegen bei 46 bis 55 Millionen Euro. Zur Finanzierung sagt LH-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP): "Der Bund hat uns im Zuge der Rahmenvereinbarung zur Finanzierung des S-Link eine Beteiligung von jedenfalls 50 Prozent in Aussicht gestellt. Das gilt auch für die Messebahn. Die Aufteilung zwischen Land und Stadt ist noch Teil von Gesprächen."

Inbetriebnahme zeitgleich mit dem S-Link?

Der Ergebnisbericht der Machbarkeitsstudie werde nun an die politischen Gremien weitergeleitet, heißt es von der Projektgesellschaft: "Eine Inbetriebnahme wäre 2028 möglich." Das wäre etwa zeitgleich mit dem S-Link-Stammstück zwischen dem Hauptbahnhof und dem Mirabellplatz. Hier hat sich der Baustart bereits auf Ende 2024 bis Anfang 2025 verschoben. Stadt-ÖVP-Chef und Bürgermeisterkandidat Florian Kreibich hat sich bereits dafür ausgesprochen, dass der Bau der Messebahn zeitgleich erfolgen solle. Er freue sich nun, dass "Schwung" in die Diskussion gekommen sei: "Damit könnten Gäste und Besucher der Stadt Salzburg in wenigen Minuten von der Messe zum Mirabellplatz kommen, prognostiziere Staus könnten dann hintangehalten werden." Laut Schnöll geht es im nächsten Schritt um die Detailplanung: "Wo man sich genau ansieht, ob eine zeitgleiche Umsetzung durchführbar ist. Für uns ist es natürlich wünschenswert, dass es möglichst schnell geht. Die Messebahn ist Teil des Gesamtkonzeptes, das ja immer wieder gefordert und genau mit der Durchführung von solchen zusätzlichen Maßnahmen bestätigt wird."

Skeptiker des S-Link fordern immer wieder ein Gesamtkonzept für die Region. Auch die Wiederbelegung der Stiegl-Bahn nach Maxglan, der Ischlerbahn in das Salzkammergut und der Königsseebahn nach Bayern sind angedacht und sollen zum Gesamtkonzept um den S-Link gehören. Dazu gibt es aber noch keine näheren Informationen. Derzeit liegen die Unterlagen für das erste Teilstück bis zum Mirabellplatz öffentlich im Schloss Mirabell auf. Das Trassenauswahlverfahren bis Hallein läuft noch. Mit der Messebahn wird nun ein weiteres Puzzlestück zum geplanten Megaverkehrsprojekt in Aussicht gestellt. Die Stadtbevölkerung stimmt am 26. November in einer Bürgerbefragung über den S-Link ab, eine landesweite Befragung wurde von Schnöll mehrfach angekündigt.