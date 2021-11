Weitere Salzburger Spitäler stehen vor der Überlastung

Im Uniklinikum soll eine Kommission klären, wer ein Intensivbett bekommt. Auch Krebsoperationen werden verschoben.

Nach dem beispiellosen Schritt einer Überlastungsanzeige, den die Leitung der Salzburger Landeskliniken (SALK) am Montag setzte, waren die Verantwortlichen am Dienstag um Beruhigung bemüht. SALK-Geschäftsführer Paul Sungler sagt, die Maßnahme sei eingeleitet worden, um vom Land Salzburg eine Unterstützung zu bekommen. Derzeit sei man im Covid-Stufenplan auf der Stufe 12, in dem könne man in den Landeskliniken bis zu 106 Covid-Patienten versorgen. "Wir haben insgesamt die Möglichkeit für 164 Covid-Betten", sagt Sungler.

Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sieht ...