Der Alte Markt im Herzen Salzburgs wird zur Luxusmeile

Hermès und Prada sind schon auf dem Platz mitten in der Salzburger Altstadt vertreten. Jetzt bekommen sie Gesellschaft von Louis Vuitton und Omega.

Wer in die Modewelt des italienischen Luxuslabels Prada auf dem Alten Markt in der Salzburger Innenstadt eintaucht, braucht Geld. Viel Geld. Die Jacke im Schaufenster kostet 1900 Euro, der Rock ist um 1600 Euro zu haben. Um 650 Euro darf man in die passenden Schuhe schlüpfen. Die Tasche um 1600 Euro komplettiert das Outfit. Gegenüber verkauft das Wiener Modehaus Liska seit gut einem Jahr Pelze und Luxusmode internationaler Designer. Derzeit beherrscht Fendi die Auslage: Gut 8000 Euro kosten Mantel, T-Shirt, Hose und Tasche zusammen. Vergeblich sucht man wenige Meter weiter in der Auslage der Boutique von Sebastian Rabl nach Preisschildern. Dort ist das Reich der französischen Luxusmarke Hermès zu Hause. Von Hand bestickte Seidentücher kosten mehrere tausend Euro.