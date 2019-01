Mitten in der Salzburger Altstadt ist ein Stück Südkorea zu Hause. Der weltweite Hype um K-Pop kommt jetzt auch in Salzburg an.

Im eiskalten Sibirien entflammte die Liebe zwischen der Oberösterreicherin Eva Kreiseder und dem Südkoreaner Sung Won Yun. "Wir haben dort beide Russisch studiert", erzählt Kreiseder. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und haben vor zwei Jahren in der Salzburger Altstadt das Reisebüro und Souvenirgeschäft YMK am Franz-Josef-Kai eröffnet.