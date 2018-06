Die einstige touristische Krisenregion um Lofer boomt wieder.

Vor 15 bis 20 Jahren galt das Salzburger Saalachtal mit Weißbach, St. Martin, Lofer und Unken in Sachen Tourismus als absteigende Region. Der Tourismusverband war hoch verschuldet, die Auslastung schwach, Betriebe in Lofer wurden geschlossen und anderen sah man an, dass investiert werden muss. Man hoffte auf eine Therme, aus der nie etwas wurde.