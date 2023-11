Wo René Benko in Salzburg investiert hat

Der Tiroler Immobilieninvestor René Benko hat mit seinem Unternehmen Signa auch in Salzburg investiert und Projekte entwickelt. Das bekannteste Objekt liegt am Bahnhof.

René Benko kam im Dezember 2011 zur Eröffnung des Einkaufszentrums Forum 1 in Salzburg.

Das Forum Gebäude in Salzburg gehört einer Signa-Tochter.

Am Mittwoch stellte die Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors René Benko einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Versuche, die Signa in letzter Minute mit neuem Geld zu befüllen und somit vor der Insolvenz zu retten, sind gescheitert. Bekannt ist ...